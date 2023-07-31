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«Фламенго» предложил 15 млн евро за Вендела. «Зенит» хочет больше, переговоры продолжаются

Как сообщает бразильский журналист Вене Касагранде, «Фламенго» предложил за полузащитника около 15 миллионов евро.

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