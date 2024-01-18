Цены на билеты из Костромы в Санкт-Петербург резко выросли

На Костромском авиапредприятии произошли изменения в тарифах на рейсы в Санкт-Петербург. Теперь стоимость одностороннего полета из Костромы в Санкт-Петербург составляет 4700 рублей, а обратный рейс обойдется в 7900 рублей.