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Куда пропал 15-летний азербайджанец, ударивший с ноги русскую школьницу?

Куда пропал 15-летний азербайджанец, ударивший с ноги русскую школьницу?

Фото: Freepik.com О вопиющем инциденте в городе Нижние Серги (Свердловская область) вся страна узнала 11 ноября.

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Комментарии
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Юрий Юрченко
В детскую колонию, а потом депортация в кишлак...
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11 час.
ВВ
Владимир Витковский
... загнать под нары, в назидание подобной мрази...Директора школы с позором уволить...
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8 час.

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