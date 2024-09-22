США вернут Индии 297 предметов искусства, незаконно вывезенных с индийской территории. «В связи с визитом премьер-министра господина Нарендры Моди в Соединенные Штаты американская сторона содействовала возвращению 297 предметов старины, которые были украдены или вывезены из Индии.