США вернут Индии 297 предметов искусства, незаконно вывезенных с индийской территории. «В связи с визитом премьер-министра господина Нарендры Моди в Соединенные Штаты американская сторона содействовала возвращению 297 предметов старины, которые были украдены или вывезены из Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии