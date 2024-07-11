Доктор Багрянцева: Альцгеймер и Паркинсон могут развиться из-за «мясного клея»

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Ольга Багрянцева сообщила подробности по поводу использования «мясного клея» или микробной трансглютаминазы в пищевой промышленности, передает РБК.
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