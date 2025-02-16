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Песков описал разговор Путина и Трампа тремя словами

Песков описал разговор Путина и Трампа тремя словами

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о прошедших переговорах между главой государства и его американским коллегой Дональдом Трампом и описал их разговор тремя словами.

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