Песков описал разговор Путина и Трампа тремя словами

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о прошедших переговорах между главой государства и его американским коллегой Дональдом Трампом и описал их разговор тремя словами.
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