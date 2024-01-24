Откуда растут ноги сногсшибательных слухов о немецкой «автоагрессии»

По последней информации, размещенной в блогах и соцсетях, при подключении эксплуатируемого в России автомобиля BMW к дилерскому диагностическому оборудованию производитель дистанционно заблокировал его, создав эффект взрыва бомбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии