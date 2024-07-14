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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси подарил наушники Beats by Dre в цветах Аргентины всем партнерам по сборной

Месси подарил наушники Beats by Dre в цветах Аргентины всем партнерам по сборной

Об этом сообщил брат игрока «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо – Роберт. Роберт показал наушники Beats by Dre, которые окрашены в цвета Аргентины.

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