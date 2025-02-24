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На выборах в Германии победили консерваторы. Кто станет новым канцлером и что он думает о России и конфликте на Украине?

На выборах в Германии победили консерваторы. Кто станет новым канцлером и что он думает о России и конфликте на Украине?

В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. В избирательной кампании приняли участие почти 30 политических партий, однако еще за несколько недель до голосования определился их явный фаворит.

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