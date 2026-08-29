В Дербенте стартовал фестиваль классической музыки «Нарын-Кала»

В Дербенте на площадке исторической крепости Нарын-Кала открылся фестиваль классической музыки. В концерте-открытии приняли участие 130 музыкантов — Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) и Московский государственный академический камерный хор под управлением народного артиста СССР Владимира Минина, сообщает ТАСС.
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