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Кобахидзе: покушение на Иванишвили готовили те, кто пытался убить Трампа

Кобахидзе: покушение на Иванишвили готовили те, кто пытался убить Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили готовили те же силы, которые пытались убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.

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