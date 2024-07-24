Кобахидзе: покушение на Иванишвили готовили те, кто пытался убить Трампа

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что покушение на основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили готовили те же силы, которые пытались убить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо.