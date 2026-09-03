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Мировые рынки готовятся к волатильности из-за роста доходности облигаций и цен на нефть

Мировые рынки готовятся к волатильности из-за роста доходности облигаций и цен на нефть

В начале сентября 2026 года на мировых финансовых рынках усилились опасения инвесторов из-за комбинации жесткой риторики Федеральной резервной системы США и нового скачка цен на энергоносители.

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