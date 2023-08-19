За ширмой Конституции

АЮ

Александр Юткин

Депутат не всевластный вельможа, а представитель интересов граждан, государства. Но по факту - спонсоров. И сидят в ГД и СФ «заслуженные» по неизвестно кем составленным спискам, больше ни к чему не пригодные, кроме как служить нанявшим их кланам. Должны быть пассионариями, а на деле - обычные пансионарии. Содержание и уход обеспечены. Вот за эту систему поощрения околовластных Сталина не критикуют.