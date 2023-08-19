Когда весной депутаты Госдумы из фракции СРЗП вносили законопроект о сокращении зарплат федеральных парламентариев до средних по России, они заявили, что сенаторы и депутаты, представляющие интересы народа, должны быть к нему ближе не только на словах, но и на деле.
За ширмой Конституции
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Депутат не всевластный вельможа, а представитель интересов граждан, государства. Но по факту - спонсоров. И сидят в ГД и СФ «заслуженные» по неизвестно кем составленным спискам, больше ни к чему не пригодные, кроме как служить нанявшим их кланам. Должны быть пассионариями, а на деле - обычные пансионарии. Содержание и уход обеспечены. Вот за эту систему поощрения околовластных Сталина не критикуют.
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14 час.
НН
Надежда Никитина
Да, уж от этого хлама, который сидит на нашей шеи мы не скоро избавимся. А, еще каково их количество, ужас.
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14 час.
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