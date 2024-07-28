Михаил Чаплыга: Путин угрожает США: Россия откажется от моратория на размещение ракет в Европе

Тем временем РФ «клала» с прибором на «переговорные процессы». Так, Путин заявил, что в случае развертывания американских ракет «Томагавк» в Германии Россия откажется от «одностороннего моратория» на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.
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