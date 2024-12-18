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Новогодний маникюр 2024: сказочные идеи для ваших ручек

Новогодний маникюр 2024: сказочные идеи для ваших ручек

Один из самых долгожданных и любимых праздников не только детей, но и взрослых — Новый год. Подготовка к нему проходит в особенной обстановке, поэтому продумывается каждая деталь наступающего праздника зимы и сказки.

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