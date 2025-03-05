BrainMed: в мозге людей с деменцией нашли пятикратное превышение уровня пластика

Канадские ученые из Оттавского университета и Университета Торонто совместно с коллегами из США обнаружили тревожную связь между накоплением микропластика в организме и риском развития деменции, или слабоумия.
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