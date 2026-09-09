ГПСУ: КПП "Староказачье" между Украиной и Молдавией закрыли после взрывов

Работу контрольно-пропускного пункта (КПП) «Староказачье», расположенного на границе Украины и Молдавии, временно остановили из-за ночных взрывов.
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