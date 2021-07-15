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Раиса Горбачева: от чего на самом деле умерла первая леди СССР

Раиса Горбачева: от чего на самом деле умерла первая леди СССР

Незадолго до того, как Раисе Максимовне Горбачевой был поставлен смертельный диагноз, она побывала в Израиле.

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Елена Секретева
когда же она дождется своего супруга?????
СЭМЭН Иваницкий
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Rudolf Turaev
Диагноз был поставлен в НИИ гематологии в Москве. Ей было предложено лечь для проведения курса лечения, то так как отделение было на 6 человек, такакя "леди" не согласилась лежать в отделении, где лежали еще 5 простых граждан . После этого она перебралась в Германию, где и умерла, хотя её лечили по методике разработанной в СССР. Но ведь лечить по методике, разработаной одними специалистами и лечить специалистами разработавшими методику - большая разница. Вот так. Ссылаться на Семипалатинск и Чернобыль - это обвинять тараканов в солнечном затмении.
Котищев
Как это она своего подкаблучника не прихватила?
alexander
Всё просто и обыкновенно-"Бог-не Тимошка,видит немножко". Эту он сразу забрал, что бы воду не мутила, а горбатому дал возможность помучатся.
Nikita Kopitov
"Дементьев позвал полицейских, но Горбачева уже достала документ и громко сказала: «Я — Раиса Горбачева. Вы видите здесь меня в первый и в последний раз». Эти слова, произнесенные Раисой Максимовной у Стены Плача, Дементьев назвал предсказанием." ----оракула нашли!!!, обиделась она, что ее не узнали и оружием угрожали, а ведь они с горби так старались во славу запада ,даже Государство разрушили...поэтому и сказала что она в Израиль больше не приедет.
Светлана Худякова
Все дело в лечении после Фороса,у нее очевидно случился инсульт,который очень быстро вылечили.Схожая история произошла и с моим отцом.В апреле у него случился инсульт,отняло часть тела и часть лица,но ему провели такое лечение,доктор которая его лечила писала на эту тему диссертацию и к лету отец стал нормально двигаться инсульта как не бывало.Он вернулся на работу,хотя после такой болезни дают группу,прожил и проработал еще два года,а за три месяца его не стало,констатировали острый лейкоз,врачи разводили руками.
Светлана Худякова
Все дело в лечении после Фороса,у нее очевидно случился инсульт,который очень быстро вылечили.Схожая история произошла и с моим отцом.В апреле у него случился инсульт,отняло часть тела и часть лица,но ему провели такое лечение,доктор которая его лечила писала на эту тему диссертацию и к лету отец стал нормально двигаться инсульта как не бывало.Он вернулся на работу,хотя после такой болезни дают группу,прожил и проработал еще два года,а за три месяца его не стало,констатировали острый лейкоз,врачи разводили руками.
Vladimir Lioubimcev
Значит гневаться у Стены плача нельзя, а наставлять оружие на безоружную мирную женщину - можно? Странные такие у них там порядки... Действительно, ездить туда не стоит.
Валера Юшков
А что вы хотели от первейшей секты в мире?
tataiva
автор, ничего нового вы не сообщили, все это давно известно. И - царствие небесное Раисе Максимовне.
Кусаин Альменов
Уж очень активная была Раиса Максимовна. Лезла во все дела, не смотрела можно ли ей высунутся или нельзя. Когда Михал Сергеич был при власти, то ей это сходило с рук. А как Михал Сергеич получил пинка под зад, так у Раисы Максимовны пошла обида и на российскую власть, и на Запад, и даже на Израиль. Она требовала к себе с Михал Сергеичом уважения и почитания, ведь Михал Сергеич, а значить и она лично так много сделали для развала СССР, так много сделали столько хорошего для элиты Запада. В силу своей активности знала Раиса Максимовна очень много, что далеко не всем желательно знать. А поскольку женщина она весьма активная и желала максимально общаться со элитой, так сказать, вращаться в международной элите, жить светской жизнью, то и могла сболтнуть лишнего. Тем более и Михал Сергеич, и Раиса Максимовна для «высокой публики», для светской швали интереса уже не представляли и естественно на их тусовки не приглашались. А активная Раиса Максимовна искала встреч, требовала внимания, требовала уважения, может даже шантажировала. Вот и надоела всем сильным мира сего и власть имущим. Грохнули её, Раису Максимовну. А Михал Сергеич оказался по хитрей. Залёг на дно, ни с кем не встречается, никому интервью не даёт, по миру не мотается, в «свет» не выходить. В общем сильным мира сего, власть имущим проблем и забот не создаёт. И живет Михал Сергеич припеваючи на ворованные средства, а наворовал много, так до сто лет будет жить, наворованного хватит даже останется.
Не Он
Вряд ли стоит помнить таких людей, как последние представители "верных ленинцев"! Зато, не стоит забывать про их художества , приведшие страну к катастрофе.
Алексей Андреевич
согласен

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