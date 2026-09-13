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Татар-информ

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В Госдуме предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим

В Госдуме предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим

Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили расширить льготы для учителей и медицинских работников, приравняв их к госслужащим.

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