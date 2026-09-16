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Рязанские новости

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В Рязанской области появились выдающие себя за министра здравоохранения мошенники

В Рязанской области появились выдающие себя за министра здравоохранения мошенники

Злоумышленники звонят на рабочие и городские телефоны предприятий и организаций региона, представляясь министром здравоохранения Рязанской области и просят перезвонить по мобильному телефону.

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