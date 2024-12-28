Известный в Британии аналитик Александр Меркурис, комментируя последние события на международной арене, подчеркнул, что процесс расширения Европейского союза полностью и окончательно завершился, и Украине следует отказаться от надежд на вступление в организацию.
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