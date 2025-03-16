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Царьград

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Генералов убрали: Азербайджанская диаспора в Москве продолжает "показывать зубы"

Генералов убрали: Азербайджанская диаспора в Москве продолжает "показывать зубы"

В ответ на попытку навести порядок на рынках "Садовод" и "Фуд Сити", сразу четырёх генералов внутренних дел были отправлены в отставку.

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