«Судить сейчас – несправедливо». Сайнс выступил в защиту Хэмилтона

Getty Images / Red Bull Content PoolПилот Williams Карлос Сайнс считает, что критика, обрушившаяся на Льюиса Хэмилтона после его непростого начала в Ferrari, – несправедлива, и сам факт адаптации к новой команде требует времени, особенно после столь длительной карьеры в одном коллективе.