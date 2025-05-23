«Судить сейчас – несправедливо». Сайнс выступил в защиту Хэмилтона

Getty Images / Red Bull Content PoolПилот Williams Карлос Сайнс считает, что критика, обрушившаяся на Льюиса Хэмилтона после его непростого начала в Ferrari, – несправедлива, и сам факт адаптации к новой команде требует времени, особенно после столь длительной карьеры в одном коллективе.
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