В Борисоглебске задержали воронежскую «закладчицу» с мефедроном

У задержанной в Борисоглебске девушки изъяли 50 граммов мефедрона. Также силовики обнаружили и изъяли несколько тайников-«закладок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым