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Президент Сербии Вучич заявил о своем участии в саммите на Украине

Президент Сербии Вучич заявил о своем участии в саммите на Украине

О своем участии в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» объявил президент Сербии Александр Вучич 14 июля в Париже в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня взятия Бастилии, сообщило черногорское интернет-издание IN4S.

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