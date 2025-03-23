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Четыре игрока топ-10 проиграли стартовый матч на втором «Мастерсе» подряд

Четыре игрока топ-10 проиграли стартовый матч на втором «Мастерсе» подряд

Это Карлос Алькарас (№3 в рейтинге), Джек Дрэйпер (№7), Даниил Медведев (№8) и Андрей Рублев (№9). Уже на втором «Мастерсе» подряд четыре игрока топ-10 проигрывают первый же матч.

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