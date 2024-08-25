МО: В приграничном районе Курской области уничтожена украинская РСЗО «Град»

Пресс-служба Министерства Обороны РФ проинформировала о том, что подразделения группы «Север» продолжают выполнять задачи по выдавливанию войск ВС киевского режима из курского приграничья, обнаруживая и уничтожая бронированную технику врага.
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