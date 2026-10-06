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Внучка уехавшей из России Софии Ротару вышла в свет в наряде за 3 млн рублей

Внучка уехавшей из России Софии Ротару вышла в свет в наряде за 3 млн рублей

На показ модного бренда Schiaparelli в Париже приехала внучка певицы Софии Ротару, модель София Евдокименко.

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