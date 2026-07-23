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GAC Aion S: вздутие и утечки аккумуляторов затронули более 213 000 автомобилей

GAC Aion S: вздутие и утечки аккумуляторов затронули более 213 000 автомобилей

Значительный кризис качества затронул серию электромобилей GAC Aion S. Большое количество владельцев сообщают о серьезных проблемах с аккумуляторами, включая вздутие, утечку электролита и разрушение ячеек.

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