GAC Aion S: вздутие и утечки аккумуляторов затронули более 213 000 автомобилей

Значительный кризис качества затронул серию электромобилей GAC Aion S. Большое количество владельцев сообщают о серьезных проблемах с аккумуляторами, включая вздутие, утечку электролита и разрушение ячеек.
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