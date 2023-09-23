«Чихать хотели на США»: визит китайского министра к Путину стал беспрецедентным

Андрей Stan

Ох и подгорает же у англосаксов?!... ))) И тем паче, всего финансового сектора "властилей мира"... Чуют сволочи, что уже совсем скоро им начнут, как быкам, накручивать хвосты... ))) Прогнозы дело не благодарное, но рискну взять на себя роль оракула... ))))) 1. Уже совсем скоро русская армия начнет окончательно плющить САЛОрейх... ))) 2. Что то мне подсказывает, что Ю.Корее тоже не следует расслабляться... Пухляк Ын совсем не просто так встречался с Путиным... ))) 3. Активное взаимодействие Китая с Россией, в последние месяцы. А также чистка ЦК КПК и армии НОАК могут говорить только об одном... ))) Тайваню, где 13.01.24 выборы, совсем не стоит расслабляться... Мы с 404 разберемся, вопрос решенный... ))) Ын начнет плющить Ю.Корею... а там 30 тыс. контингент США... ))) Япония, с учетом заслуг "сынков Микадо", будет жидко гадить себе в штаны... Ну а Китай? "Почетная обязанность" Си взять Тайвань... ))) И на пару с сном и Путиным, многозначительно посмотреть на Японию... ))) Правда, с учетом количества баз США там, а также тем, что янки начнут мочить от Кореи до Тайваня, как минимум, я японшек будет мало шансов проскользнуть между каплями дождя... ))))