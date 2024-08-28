Заход на очередные 2:0.В матче третьего тура АПЛ сойдутся футболисты «Брайтона» и «Арсенала». А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.