Заход на очередные 2:0.В матче третьего тура АПЛ сойдутся футболисты «Брайтона» и «Арсенала». А мы сделаем прогноз на матч с высоким коэффициентом, познакомимся с мнением букмекеров и расскажем, где можно посмотреть прямую трансляцию матча.
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