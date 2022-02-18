Происшествия

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В Иркутске полицейские в течение нескольких часов разыскали без вести пропавшую четвероклассницу

Сотрудники полиции и волонтеры разыскали 10-летнюю девочку, которая пропала накануне вечером в городе Иркутске.

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