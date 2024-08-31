Харрис потребовала провести дебаты с Трампом с постоянно включенными микрофонами

Баллотирующаяся в президенты США от Демократической партии действующий вице-президент Камала Харрис предложила на предстоящих 10 сентября дебатах с основным соперником, выдвиженцем от республиканцев экс-президентом Дональдом Трампов оставить микрофоны все время включенными.