Харрис потребовала провести дебаты с Трампом с постоянно включенными микрофонами

Баллотирующаяся в президенты США от Демократической партии действующий вице-президент Камала Харрис предложила на предстоящих 10 сентября дебатах с основным соперником, выдвиженцем от республиканцев экс-президентом Дональдом Трампов оставить микрофоны все время включенными.
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