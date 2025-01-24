В эти годы родились счастливчики: кто по восточному календарю может наслаждаться жизнью, проверьте дату своего рождения Ольга БезродняяВосточный календарь, основанный на цикле из 12 животных, традиционно используется для определения черт характера, судьбы и удачи тех, кто родился в определённый год.