Голикова: Всероссийская неделя охраны труда - 2025 пройдет в сентябре в Сириусе

X Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года в Сириусе. Такое решение принято на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению в 2025 году X Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2025), которое провела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.