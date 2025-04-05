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Татар-информ

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Голикова: Всероссийская неделя охраны труда - 2025 пройдет в сентябре в Сириусе

Голикова: Всероссийская неделя охраны труда - 2025 пройдет в сентябре в Сириусе

X Всероссийская неделя охраны труда пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года в Сириусе. Такое решение принято на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению в 2025 году X Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2025), которое провела зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

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