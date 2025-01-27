День снятия блокады Ленинграда является священным для России — Матвиенко

Общим священным днем для граждан России является день снятия блокады города, заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 27 января в обращении спикера Совфеда по случаю Дня снятия блокады Ленинграда.
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