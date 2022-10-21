Общественная служба новостей

1 319 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    При всей моей сдержанности от дифирамбов в адрес Китая, в данном случае это не только "оплеуха" пиндосам, а способнос...В Китае объяснили...
  • Alex
    Неблагодарная у него работа - обьяснять то, что любому нормальному человеку очевидно.Часть дельного пл...
  • Россиянин
    Хлеб из насекомых, это тоже самое что и "зеленая энергетика". Кто то на этом отлично заработает. Вернее на дурачках.Пушков объяснил, ...

США намереваются изменить политику в Арктике

США намереваются изменить политику в Арктике

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Гудев прокомментировал заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле, который сказал, что США намереваются создать новые изменения на территории Арктики, в том числе создать пост посла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх