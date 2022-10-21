США намереваются изменить политику в Арктике

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Гудев прокомментировал заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле, который сказал, что США намереваются создать новые изменения на территории Арктики, в том числе создать пост посла.
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Гудев прокомментировал заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле, который сказал, что США намереваются создать новые изменения на территории Арктики, в том числе создать пост посла.
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