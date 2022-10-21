США намереваются изменить политику в Арктике

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел Гудев прокомментировал заявление советника Госдепартамента Дерека Шолле, который сказал, что США намереваются создать новые изменения на территории Арктики, в том числе создать пост посла.