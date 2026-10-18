Интересная жизнь с Vera Star Ну вот и всё. Мигрант, угрожавший врачу убийством из-за неуважения к его жене, отправился в колонию.
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У себя на родине он так вести бы не посмел, там другие законы, обычаи и порядки, там все такие "темпераментные" и дело могло быстро закончится банальной обоюдной поножовщиной. У нас они наглеют беспредельно, не встречая должного отпора ни со стороны законов, ни со стороны коренных граждан, которых закон низводит до положения терпил. Поэтому такие неадекваты и стремятся в Россию.
А, понял, как говорят в народе "Гора родила мышь" или "Долго тужились, а пустили "шептуна"". В общем выйдет через пару месяцев, гражданином России и продолжит безумствовать.
Автор, вообще то слова с начале статьи и эти как то не совсем одинаковы и всё это больше напоминает писанину с громким заголовком...Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то Искандариёну может грозить лишение гражданства с последующей депортацией по выходу из мест лишения свободы.
Сколько можно терпеть этих тварей в нашей стране. Совсем оборзели сволочи. Считают себя хозяевами всей земли . Гнать из страны и чем скорее , тем лучше и закрыть границы для уродов.