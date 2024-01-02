Сбитый час: как восстановить режим сна после праздников

Праздничные выходные подходят к концу, и скоро наступит время возвращаться к работе. Для организма это может быть непросто — особенно если человек сбил режим сна и начал ложиться и вставать позже обычного.
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