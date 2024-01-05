Более 10 тыс. человек работают на стройках крупных объектов столицы в праздники

Более 10 тыс. человек продолжают работать на возведении ряда крупных и знаковых инфраструктурных объектов столицы в период новогодних праздников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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