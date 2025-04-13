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Царьград

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Спам-звонки: компенсации подтолкнут бизнес к мессенджерам в 2024 году

Спам-звонки: компенсации подтолкнут бизнес к мессенджерам в 2024 году

Владислав Галкин, директор Института частного права МГЮА, считает, что судебные иски из-за спам-звонков заставят компании перейти на текстовые сообщения.

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