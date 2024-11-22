Функция Dream Screen в YouTube Shorts теперь может генерировать видеофоны с искусственным интеллектом

https://mmgp.com/threads/funkcija-dream-screen-v-youtube-sho. В четверг YouTube объявил, что функция Dream Screen для шорт теперь позволяет создавать фоны для видео, генерируемые искусственным интеллектом.
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