Лучшие Анекдоты из Питера за 17.04.2025

***** Говорят, на Кубани земля настолько плодородная, что если вечером воткнуть в нее палку, утром уже будет дерево! А вот если в Петербурге воткнуть палку, утром с ней уже будут фотографироваться туристы.
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