Не уступают места: какие неожиданности принес первый тур РПЛ

Новый сезон чемпионата России по футболу стартовал в конце минувшей недели — 15 июля. Это первый за долгие годы розыгрыш национального первенства, когда его участники не будут параллельно загружены матчами еврокубков и международными играми сборных.
Новый сезон чемпионата России по футболу стартовал в конце минувшей недели — 15 июля. Это первый за долгие годы розыгрыш национального первенства, когда его участники не будут параллельно загружены матчами еврокубков и международными играми сборных.
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