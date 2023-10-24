Пшенник с сухофруктами в духовке, старый рецепт

Пшенник в духовке — рецепт, когда-то популярный в русской кухне, сегодня почти забыт. Тем не менее, всего лишь из этих скромных ингредиентов — пшена, молока, яиц и сухофруктов — можно создать восхитительный десерт.
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