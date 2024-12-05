В Пулково поймали иностранца, который пытался сбежать на родину после поножовщины

ЧП случилось на Октябрьской набережной Полиция Петербурга в аэропорту задержала рабочего из Узбекистана, пытавшегося улететь на родину после устроенной им поножовщины, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.
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