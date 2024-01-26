Посещение горы Фудзи в Японии станет платным

В Японии введут ограничения на посещение горы Фудзи. Об этом сообщает АТОР. «С 1 июля 2024 года посетителям придется заплатить за восхождение по одному из популярных маршрутов – тропе Ёсида, расположенной в северной части Фудзи.
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