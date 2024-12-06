Офисно-деловой центр в Пресненском районе сформирует 23 «куба»

Офисно-деловой центр высотой в 11 этажей в Пресненском районе сформирует 23 «куба». Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.
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