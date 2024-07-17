Названа разница в цене между новостройками и вторичкой в Петербурге

Выяснилось, что она одна из самых незначительных среди миллионников В большей части мегаполисов России в июне увеличился ценовой разрыв между строящимся и готовым жильем, в среднем по городам-миллионникам он составил 27% в пользу новостроек, рассказали аналитики сервиса «Яндекс.