Названа разница в цене между новостройками и вторичкой в Петербурге

Выяснилось, что она одна из самых незначительных среди миллионников В большей части мегаполисов России в июне увеличился ценовой разрыв между строящимся и готовым жильем, в среднем по городам-миллионникам он составил 27% в пользу новостроек, рассказали аналитики сервиса «Яндекс.
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