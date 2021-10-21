В Крыму планируют ввести «умные» котельные

В Крыму хотят ввести «умные» котельные, которые регулируются в зависимости от внешних температур. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, передаёт «Миллет» «Хотелось бы иметь «умные» котельные.